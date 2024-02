I segreti dei gessi artistici

‘Il gesso nell’arte’ è il titolo dell’incontro in programma per questa sera alle 20.45 nella sede del Ceas di via Chierici 2 a Borzano. La presidentessa degli amici del Cea e restauratrice Elisabetta Ghirardini parlerà di marmorizzazioni, paliotti e stucchi. L’iniziativa si comporrà di due fasi. Domenica 3 marzo, con ritrovo alle 9.30 di fronte al castello dei Pio, si terrà poi una visita guidata a Carpi. Si andrà alla scoperta dei luoghi dove l’arte della scagliola è nata e ha fatto scuola per due secoli lasciando opere mirabili. Il pranzo sarà libero e nel pomeriggio si continuerà con le visite. Per questo secondo appuntamento occorre però prenotarsi entro il primo marzo contattando Elisabetta al numero 3470787212. Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile consultare la pagina Facebook del Comune di Albinea.

m. b.