I segreti del Parmigiano reggiano. Porte aperte nei caseifici Dop

Assistere alla nascita e all’apertura di una forma di Parmigiano Reggiano, passeggiare attraverso le “cattedrali di formaggio” dei magazzini di stagionatura, acquistare direttamente dalle mani dell’artigiano: tutte esperienze che si potranno vivere in prima persona. Dopo l’edizione di aprile, da oltre 13.000 partecipanti, i caseifici del Parmigiano Reggiano riaprono le porte al pubblico: oggi e domani torna Caseifici Aperti, l’appuntamento promosso dal Consorzio che darà la possibilità di partecipare e immergersi nella produzione della Dop.

L’iniziativa coinvolge 49 caseifici nelle province della zona di origine, ovvero Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna alla sinistra del fiume Reno e Mantova alla destra del Po. Non si tratta di semplici visite guidate ai caseifici, alle stalle e ai magazzini di stagionatura, di spacci aperti, di eventi per bambini e degustazioni, ma della scoperta del metodo di lavorazione artigianale della Dop, rimasto invariato da oltre nove secoli (si produce oggi con gli stessi ingredienti di mille anni fa: latte crudo, sale e caglio, con una produzione del tutto naturale, senza l’uso di additivi o conservanti), un tour nella zona d’origine ricca di storia, arte e cultura. Lo scopo di Caseifici Aperti e dell’accoglienza turistica nei caseifici è "contribuire a generare una relazione con i turisti che transitano nel territorio che possa continuare anche dopo la visita, offrendo la possibilità di acquistare e ricevere il Parmigiano Reggiano direttamente a casa".

Partecipare a Caseifici Aperti è semplice: sul sito www.parmigianoreggiano.comitcaseifici-caseifici-aperti c’è l’elenco dei caseifici aderenti con orari di apertura, attività proposte e uno strumento di geolocalizzazione.

A Reggio Emilia la festa non termina una volta varcata l’uscita del caseificio: presso l’Iren Green Park si svolgerà infatti il Festival dei Caseifici Aperti. La due giorni creerà nel cuore della città un “villaggio del Parmigiano Reggiano” animato con quanto di meglio il territorio offre per celebrare il buon vivere e la comunità: dalle masterclass Parmelier (per diventare un esperto di Parmigiano Reggiano e scoprirne gli abbinamenti più ricercati, in collaborazione con Associazione Assaggiatori

Parmigiano Reggiano) ai food truck, dalla cottura della forma con l’antico metodo del fuoco a legna alle performance artistiche, dagli show cooking alle camminate non competitive.