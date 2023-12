I segreti inconfessabili di Paola Minaccioni

Stasera alle 18 al teatro di Bagnolo va in scena "Stupida Show" con la nota attrice romana Paola Minaccioni, impegnata in un monologo di stand up comedy. Paola è considerata una delle artiste più amate del teatro, del cinema e della televisione italiana. Ha seguito una formazione classica: televisione, cinema, teatro, radio e cabaret sono i suoi diversi luoghi di espressione. Propone un testo scritto da Gabriele Di Luca, impegnato pure come regista insieme a Massimiliano Setti. Uno spettacolo firmato da Carrozzeria Orfeo per cuori coraggiosi in cui Paola Minaccioni accompagna il pubblico nell’inconfessabile e nell’indicibile, nei nostri piccoli inferni personali per dare voce a tutta quella follia e a quelle frustrazioni che ci abitano, ma non abbiamo mai avuto il coraggio di confessare a nessuno. Il tutto raccontato attraverso lo sguardo di una donna in grado di trasformare le sue ferite personali e i fallimenti in una comicità travolgente, dove il destinatario del suo dialettico atto terroristico sarà il suo primo avversario naturale: l’amore.

In "Stupida Show" la Minaccioni non incarna il ruolo della tenera eroina vittima di un mondo crudele, non diventa la donna da compatire, ma da temere. Si propone al pubblico come l’antieroe per eccellenza, svelando i vizi, i lati oscuri e la follia di chi nella vita sa bene cosa significa inciampare, di chi è stufa di sopportare la retorica qualunquista della contemporaneità e ha voglia di dircene quattro.

Biglietti a 26 euro (ridotto a 23 euro). Per informazioni e prenotazioni: tel. 366-3206544.

Antonio Lecci