"I senatori reggiani rinuncino ai vitalizi". Lo chiedono i consiglieri comunali di Coalizione Civica, Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli, all’indomani della decisione del consiglio di garanzia del Senato che ha deciso di ripristinare i vitalizi per gli ex senatori eletti prima del 2012. "Questo voto è scandaloso e, notiamo, è stato reso possibile dall’astensione della senatrice Pd, che non ha voluto prendere posizione. Un suo voto contrario avrebbe portato a un pareggio nell’organismo e, forse, a nuove valutazioni - sostengono Aguzzoli e De Lucia -. Una simile decisione, in questo periodo storico pieno di problemi legati alla ricerca del lavoro e a retribuzioni dignitose, appare come un vero schiaffo alla povertà, un ceffone in viso ai giovani precari che vivono nell’incertezza e devono lottare per poche decine di euro in più nella loro busta paga. Sarebbe bello che da Reggio arrivasse un segnale forte.Invitiamo i parlamentari reggiani coinvolti nel ripristino del vitalizio a rinunciare a questa integrazione, sarebbe un bellissimo gesto, degno di una terra densa di valori come la nostra è stata a lungo"