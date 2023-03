I Sequencer regalano un tributo speciale ai Pink Floyd

Stasera alle 21 al teatro di Casalgrande è in programma "The dark side of the moon", un tributo ai Pink Floyd, un viaggio nella filosofica psichedelia dei maestri dell’immaginario sonoro in occasione dei 50 anni dall’uscita dello storico album, con l’esibizione dei Sequencer, intermezzi narrativi interpretati da Aldo Carboni, lettura di testi, proiezioni, riflessioni sui temi che si sviluppano dalla sequenza dei brani. L’importanza crescente dei contesti di esibizione e i sold-out registrati rappresentano la prova dell’impegno dei Sequencer nel celebrare lo storico gruppo britannico.