"I servizi all’ospedale saranno ridimensionati"

Chiedono chiarezza tramite un’interrogazione i consiglieri del gruppo di opposizione ‘Castelnovo al centro’ sulla riduzione in atto di servizi dell’ospedale Sant’Anna. "Siamo fortemente preoccupati per le notizie che stanno circolando in questi giorni sul progressivo ridimensionamento dei servizi dell’ospedale. A fronte di decisioni che sembrano già operative o imminenti, l’Amministrazione continua a non informare i cittadini". Un’interpellanza indirizzata al sindaco nonchè presidente dell’Unione Comuni montani Emanuele Ferrari e all’assessore alla sanità, Carlo Boni. "Ci risulta – spiegano i consiglieri – e rappresenterebbe la situazione più grave, che sia in atto la chiusura notturna del laboratorio analisi. Sappiamo che sono previste due apparecchiature specialistiche per l’emocromo ed altri esami ematici meno complessi nel pronto soccorso, ma per esami più complessi, legati ad esempio alle trasfusioni, occorrerà trasferire il sangue a Reggio. Non è accettabile, perché possono esserci urgenze che necessitano esami più dettagliati". Secondo quanto raccolto dal gruppo, sarebbero inoltre "confermate la chiusura definitiva del magazzino dell’ospedale, con la conseguente perdita di posti di lavoro e una gestione più complicata della vita dei reparti che potevano accedere, anche per urgenze, alla richiesta di materiale. Senza questo servizio, gli ordini vengono fatti con consegne il giorno successivo. L’anticipo della chiusura serale del centralino ospedaliero dalle 21 scene alle 19 che, se è così, rappresenta una scelta che penalizza soprattutto le persone più anziane private dal contatto umano". Mattia Casotti, già consigliere dell’Unione dei Comuni, insieme ai colleghi d’opposizione Ermanno Briglia, Sabina Nardini, Gabriele Tacconi e Claudia Beretti, chiede conto anche della situazione del personale sanitario nei reparti e sul territorio in vista dell’estate: "È noto che nel periodo estivo, tra ferie e difficoltà di reperimento di personale, la copertura dei servizi diventa più fragile. Ma è altrettanto vero che proprio in estate aumenta la presenza di persone sul territorio grazie al turismo. Il diritto alla salute non può andare in ferie, servono risposte".

Settimo Baisi