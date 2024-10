I silos sono diventati un’opera d’arte

Come enormi canne d’organo. Così appaiono ora i silos (foto) dell’ex mangimificio Caffarri attraverso l’intervento dall’artista britannico David Tremlett. Un’opera monumentale, permanente e pubblica. Un altro tassello nella rigenerazione dell’area dell’ex Reggiane. Progetto di cui si è occupato la Fondazione Palazzo Magnani e che a "The Organ Pipes", affianca la mostra "Another Step", a cura di Marina Dacci, negli spazi espositivi dei Chiostri di San Pietro, dove si racconta il percorso artistico di David Tremlett.

A presentare il progetto, insieme a David Tremlett, il direttore della Fondazione Palazzo Magnani, Davide Zanichelli; la curatrice della mostra, Marina Dacci; la dirigente dei servizi culturali, Valentina Galloni; l’amministratore delegato di Stu Reggiane, Luca Torri. E ancora: la responsabile ufficio stampa della Fondazione Reggio Children, Luisa Gabbi; il direttore organizzativo del Centro Teatrale MaMiMò, Andrea Buratti; il presidente della Reggiana Boxe Emiliano Martinelli. La scelta dell’artista è stata quella di intervenire sui 13 grandi silos e sulla facciata dell’edificio per creare il segno visibile di un luogo dedicato alla formazione e all’aggregazione di comunità, che ora ospita la Fondazione Reggio Children, il Centro Teatrale MaMiMò e la palestra Reggiana Boxe Olmedo. L’0pera, che sarà inaugurata al pubblico sabato, dalle 10, si inserisce in un filone, avviato da tempo, di portare l’arte contemporanea a Reggio Emilia. I silos della ex Caffarri (una fabbrica di mangimi dismessa) occupano 750 metri quadrati di superficie per una lunghezza complessiva di 75 metri e ciascuno ha una facciata di 100 metri quadrati ed è alto 11,30 metri. La realizzazione dell’opera è stata effettuata nell’arco di circa un mese con la collaborazione di un team specializzato. Per questo intervento sono stati utilizzati oltre 100 litri di colore acrilico le cui gamme di colore sono state scelte dall’artista dopo uno studio specifico del territorio in cui l’opera si inscrive: i verdi rimandano alla vegetazione circostante mentre i grigi e i marroni richiamano i materiali originari, metallo e mattone.

La mostra "Another Step" – aperta dal domani al 9 febbraio - fa da corredo all’opera ed è un omaggio alla ricerca di Tremlett, proponendo una settantina di opere che vanno dal 1969 al 2023. L’artista ha inoltre realizzato un intervento permanente dal titolo "Interno" ai Chiostri di San Pietro: un piccolo muro disegnato con pastelli strofinati a mano sulla parete, in una nicchia, all’interno della Sala delle Colonne.

Info: www.palazzomagnani.it

Stella Bonfrisco