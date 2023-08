I simboli della Festa Pd Dal Bar-B tutto fucsia al sorriso di Armida, volontaria di 91 anni

Con la testa china a pelare cassette di funghi più grandi di lei, sotto un caldo soffocante. Armida Ferrari, 91 anni, volontaria Pd da più di quaranta, è lo specchio di quella tenacia nostrana di poche parole e molti fatti. "Qui sto bene, si sta in compagnia, nel corso della mia vita ho conosciuto tanta gente. Se mi piace la Schlein? L’Emilia è Bonaccini, ho già detto tutto".

È partita così, ieri sera (ma lo zoccolo duro era già lì da tempo a sudare), ’La Festa’ del Partito Democratico, con il suo carico di 400 volontari e sul groppone ombre di debiti milionari con i fornitori da spazzare via. Andrà avanti 16 giorni, con i suoi stand gastronomici di ogni genere, appuntamenti culturali, letterari, politici e musicali. Il tutto, sui ’boulevard’ della Rcf Arena, alias il caro vecchio campovolo.

Ci sono Eletta Panizza e Silvio Aldrovandi, anche loro volontari da quattro decadi, che si sono conosciuti e innamorati stringendo cappelletti a Reggiolo. E ancora Romano Catellani, 82 anni, anima del circolo Orologio e instancabile presenza alle iniziative del Pd. Hanno tutti negli occhi la voglia sincera di dare una mano, per un ideale, una speranza. "Questa è l’Emilia", continuano a ripetere. "I nostri valori sono quelli dell’umanità e dell’amicizia. E non possiamo continuamente litigare sul segretario... dopo Berlinguer non ce n’è mai andato bene uno", chiosa Catellani.

Subito dopo l’entrata, la novità: il Bar-B. Tutto fucsia, omaggio dichiarato al film cult del momento sulla bambola della Mattel, la pellicola che ha stravolto l’immaginario collettivo che voleva la Barbie icona del capitalismo, diventata invece di colpo paladina femminista. Dentro, tra il glitter sui muri, il consigliere comunale Matteo Braghiroli mostra una scritta gigante: ’L’Emilia rosa che si tinge di fucsia’; poi una scarpa col tacco come porta-zucchero e un menu di cocktail che è già un manifesto programmatico: si va da BarB-Arzana a Ken-Pramsan.

"Il Bar-B è una provocazione, ma anche una scelta politica – spiega il segretario provinciale Massimo Gazza, che ieri mattina coordinava i lavori sotto il sole cocente –. I giovani dem hanno voluto lanciare un messaggio, facendo capire che il tema affrontato nel film è molto più complesso, importante e contemporaneo di quanto si pensi. È un’operazione culturale e politica e non bisogna fermarsi alla prima lettura del vecchio immaginario di ’Barbie e Ken’; ma capire che si tratta di un film sui diritti e di una vera riflessione su femminismo e patriarcato. Messaggi che vogliamo fare nostri".

Tra gli stand, a stistemare le bandiere davanti a gigantografie di Elly Schlein, c’è il sindaco di Albinea Nico Giberti: "Partecipazione e unità, sono queste le parole da cui dobbiamo ripartire. E questa festa ne sarà il simbolo".

Benedetta Salsi