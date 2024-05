I sindacati confederali di Parma contro Signorini: "Deve dimettersi o venga revocato dal cda"

L’ex ad di Iren Paolo Signorini deve dimettersi "per ragioni di opportunità e di tutela del gruppo" o, in alternativa, il suo incarico deve essere revocato dal cda. A chiederlo, dopo l’inchiesta giudiziaria scoppiata in Ligura che vede coinvolto il manager, sono i sindacati confederali di categoria (nazionali e territoriali di Parma) dei settori energetici e ambientali. Nell’incontro con la direzione di Iren, le sigle Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Uil, Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, Flaei Cisl, hanno ribadito il loro apprezzamento "per la tempestività della revoca delle deleghe" a Signorini e la contestuale redistribuzione per garantire la piena operatività. I dipendenti sono tuttavia "fortemente preoccupati per quanto sta accadendo" e chiedono "decisioni chiare e nette da parte di amministratori e proprietà". Inoltre, affermano i sindacati, "auspichiamo un maggior controllo degli enti pubblici proprietari e un’attenta ponderazione nella scelta delle figure apicali di aziende che forniscono servizi pubblici in concessione. Scelte che dovrebbero essere guidate da una valutazione delle capacità, rispetto della legalità e delle competenze e non, come purtroppo a volte accade, da logiche diverse da queste".