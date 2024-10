I sindacati esultano: "Bene l’aumento di infermieri in medicina e lungodegenza"

I sindacati mercoledì hanno firmato con la direzione dell’Ausl un accordo che prevede l’aumento della presenza di infermieri nei reparti internistici - medicina e lungodegenza - del Franchini di Montecchio.Gaetano Merlino (Fp Cgil), Alberto Ansaloni (Cisl Fp) e Emanuele Stavolo (Uil Fpl) commentano: "Dopo anni finalmente una risposta positiva per i pazienti, le famiglie e i professionisti. Il contesto di lavoro, in particolare sulla Medicina, era insostenibile da tempo. In Medicina l’incremento, di una unità, avverrà sul turno pomeridiano. Sulla lungodegenza invece sul turno del mattino. Inoltre l’azienda rivedrà la presenza sulla Chirurgia in considerazione dei maggiori carichi legati all’attività del comparto operatorio".

La riorganizzazione sarà oggetto di verifica tra 6 mesi.

"In particolare – dicono Merlino, Ansaloni e Stavolo – vogliamo verificare se le attività notturne richiedano la presenza di un operatore socio sanitario. Nel modello organizzativo che l’Ausl applicherà, infatti, l’Oss, ora previsto in lungodegenza, viene tolto dal turno notturno e al suo posto verrà inserito un infermiere. Infine, entro marzo l’azienda ha assunto l’impegno di inserire i ‘case manager’ nei dipartimenti internistici e chirurgici".

Aggiungono i sindacalisti, "se non vi sarà collaborazione da parte della cittadinanza sarà tutto inutile: ciò significa nel quotidiano rispettare l’orario di visite e in generale il lavoro del personale. È necessario che l’infermiere non sia gravato da tutte quelle attività correlate che lo distolgono dall’assistenza al paziente".

L’incremento di personale avverrà prima dell’avvio della riorganizzazione dei reparti.

Francesca Chilloni