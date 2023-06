I sindacati fanno la guardia "La Spa offre meno tutele Ma non vediamo pericoli"

I sindacati vigileranno, come da loro specifica mission, ma allo stato attuale non giudicano con malevolenza l’operazione interna a Coopservice che trasformerà, attraverso una cessione di ramo d’azienda, il settore della Vigilanza da cooperativa a Società per Azioni.

Mutamento che diventerà effettivo con l’inizio del mese di luglio.

"A noi interessava che fossero garantiti i diritti dei lavoratori – spiega Alessandro Gabbi di Filcams Cgil – e in questo senso l’accordo firmato a livello nazionale (da Cgil-Cisl-Uil e Coopservice stessa che ha filiali in tutta Italia, ndr) è stato un importantissimo passo in tal senso, dal momento che le prerogative dei lavoratori e le condizioni contrattuali sono rimaste inalterate. Per quanto riguarda invece il rapporto con i soci lavoratori la questione non è direttamente di competenza sindacale quanto piuttosto di rapporto diretto tra i soci lavoratori e la dirigenza aziendale. Mi consta – prosegue Gabbi – che Coopservice abbia dato l’opportunità agli ex soci lavoratori se diventare semplici dipendenti o modificare il loro status in soci sovvenzionatori. Naturalmente monitoreremo che tutto venga fatto per bene, ma va considerato anche che la maggioranza dei soci non si è opposta a questa operazione".

Alessandro Martignetti, Fisascat Cisl, giudica l’accordo quadro raggiunto dai vertici nazionali delle categorie interessate con Coopservice "dignitoso perché mantiene le garanzie e le caratteristiche contrattuali esistenti; per quanto riguarda invece il mutamento della condizione dei soci lavoratori, certamente un’operazione di questo tipo è quasi una novità assoluta nel settore; verosimilmente molte delle istanze di coloro che hanno deciso di autocostituirsi in comitato saranno disciplinate dallo Statuto della vecchia cooperativa. Oggi come oggi – conclude Martignetti – non vediamo problematiche sul fronte occupazionale, né presenti né future. Certamente il dipendente di una Spa ha meno tutele, sulla carta, di un lavoratore di una cooperativa, quindi terremo gli occhi aperti, ma non vediamo, al momento, fonti di preoccupazione".

Gabriele Gallo