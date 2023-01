I sindacati: "Il Comune rilanci la Consulta"

Per combattere le infiltrazioni mafiose "la soluzione non può essere né la derubricazione dei protocolli né la fuoriuscita dai luoghi di confronto perché tale azione equivale ad un sinonimo di resa".

Cgil, Cisl e Uil commentano le recenti defezioni dalla ’Consulta provinciale per la legalità’ da parte del sindaco dem Enrico Bini e dell’associazione Agende Rosse e replicano al Movimento 5 stelle, che aveva sollevato dubbi sull’efficacia dei protocolli attivati con la Prefettura. "Salotti utili per ottenere un po’ di visibilità", la definizione che Catia Silva, paladina antimafia a Brescello, aveva dato della Consulta sul Carlino di ieri. Ed Elia Minari, il cofondatore di ’Corto Circuito’: "Per la Consulta serve una svolta decisiva".

"Le white list– affermano oggi i sindacati – sono strumenti per aiutare il mondo del lavoro e delle imprese. Il protocollo per la legalità di Reggio, siglato nel 2015, è e resta uno strumento importante". Continuano le organizzazioni confederali: "Sosteniamo da sempre il ruolo della Prefettura, della magistratura, della direzione investigativa antimafia e delle forze dell’ordine e di polizia giudiziaria", ma "la prevenzione continui ad avvenire nel rispetto della normativa a tutela di una realtà, quella reggiana, che ha già dimostrato di potere produrre anticorpi contro l’illegalità per i quali, però, sono necessari percorsi condivisi".

Dunque, dicono Cgil, Cisl e Uil, "bisogna continuare a credere nei protocolli sottoscritti e negli altri strumenti di confronto di cui il territorio si è dotato nel corso degli anni, non ultima la Consulta, che il Comune deve rilanciare". Inoltre le intese vanno rese "sempre più operative e rispondenti a contrastare i pericoli che di volta in volta si affacciano nel nostro territorio". L’auspicio dei sindacati, insomma, è che si continui "a camminare insieme con la consapevolezza che l’impegno e la risposta corale della società civile sono una delle armi più potenti che abbiamo".