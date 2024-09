I sindacati in pressing sulla ditta: "Salvaguardare i lavoratori"

Le maestranze Meta System accolgono positivamente, ma tenendo alta la guardia, le notizie riguardanti la possibile ricapitalizzazione della società, con l’arrivo di 170 milioni di euro da parte di un nuovo, e per il momento ignoto, investitore cinese. "È importante avere contezza dell’arrivo di questa ricapitalizzazione – commenta Luana Mazza, della segreteria Fiom-Cgil provinciale – ma nell’incontro del 27 settembre (domani, calendarizzato proprio per discutere con le Risorse Umane di questa novità, ndr) chiederemo conto di questi impegni: tempi e modalità, perché ai lavoratori servono certezze, non solo promesse". La holding nata nel reggiano e poi, da alcuni anni, passata sotto proprietà di investitori made in Cina ha informato martedì i dipendenti, le Rsu e le organizzazioni sindacali di avere avviato una "procedura di composizione negoziata della crisi", strumento volto a tutelare la continuità aziendale dentro una crisi finanziaria non gestibile con i tradizionali strumenti e come scudo contro immediate procedure di fallimento. Ecco perché, a questo scopo la Camera di Commercio di Bologna, nei prossimi giorni, nominerà un esperto che affiancherà l’azienda nel definire le soluzioni per riportare l’equilibrio finanziario. Per questo l’incontro di domani, precisa la Fiom di Reggio, dovrà servire a "garantire la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali", nonché per "rendere noto al sindacato e ai delegati il piano finanziario per la messa in sicurezza dell’azienda da rischio di insolvenza" e al fine di "conoscere i dettagli del piano industriale volto al rilancio economico e occupazionale". Sono 460, al momento, i lavoratori dell’azienda reggiana a rischio occupazione.

g. g.