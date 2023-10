I sindaci della montagna: "Per non farci morire dateci più accessibilità"

Sul ponte del Pianello i sindaci dei Comuni dell’Unione Appennino (foto) per chiedere a gran voce agli organi superiori una maggiore e più accessibile viabilità per la montagna. Tutti insieme chiedono agli enti sovracomunali di poter realizzare, nel tempo più breve possibile, almeno due obiettivi: il prolungamento della pista Gatta-Pianello fino a Giarola di Ligonchio e una manutenzione della Statale 63 che permetta anche di superare gli attuali punti critici che ne rallentano la percorrenza. Per sostenere questa richiesta e rilanciarla, dopo che l’avevano già presentata nel 2021, i sindaci si sono ritrovati tutti uniti sul ponte del Pianello: il sindaco di Villa Minozzo ( presidente dell’Unione e Consigliere della Provincia delegato alla montagna) Elio Ivo Sassi, con i sindaci Enrico Bini (Castelnovo Monti), Tiziano Borghi (Carpineti), Vincenzo Volpi (Toano), Enrico Ferretti (Ventasso) e l’assessore al turismo e promozione del territorio del comune di Casina, Alessandro Torri Giorgi. In occasione dell’incontro Sassi ha precisato: "Rinnoviamo la richiesta del prolungamento dell’attuale strada che dal Pianello possa arrivare fino a Giarola, la riteniamo indispensabile per fermare l’emorragia che rischia di spopolare questi luoghi, avvicinando le persone al mondo del lavoro, al comprensorio ceramico. È fondamentale che gli enti superiori, quali la Provincia, si facciano carico di questa che è un’importante via di collegamento comprensoriale. Abbiamo sistemato con investimenti importanti la Gatta Pianello, ma non è pensabile che un piccolo Comune si faccia carico di questo asse viario, abbiamo bisogno che enti come la Bonifica e la Provincia ci diano una mano. C’era già un accordo con l’allora presidente della Provincia, Roberto Ruini, ma poi venne disatteso. Oggi è indispensabile concretizzare questo intervento per la tenuta socio economica del crinale appenninico e per continuare a vivere in montagna". Concludono i sindaci a vece unanime: "Chiediamo che siano mantenuti gli impegni annunciati sulla Statale 63 con interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento del tracciato, ad esempio il tratto dal Bocco alla Bettola, la Pinetina di Vezzano, il tratto di Ardaceda nel carpinetano. Le strade della montagna sono importanti come quelle della pianura, dove si continua a investire. Sono fondamentali sia per i pendolari che per chi vive e lavora qui e deve raggiungere agevolmente i servizi".

Settimo Baisi