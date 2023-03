I sindaci della Val d’Enza con la Bonvicini: "Tavolo sui ritardi e poi assemblea pubblica"

Attivare un tavolo di lavoro sui problemi della linea ferroviaria Reggio-Ciano e, al termine, una assemblea pubblica in cui spiegare ai cittadini della Val d’Enza e della città le soluzioni individuate insieme all’assessore regionale ai Trasporti. Lo promettono i sindaci di Cavriago, Bibbiano, Montecchio, San Polo e Canossa insieme all’assessora alla Mobilità Sostenibile di Reggio all’indomani della denuncia del 24enne che aveva inviato al Comune di Bibbiano una email anonima in cui minacciava di far saltare per aria il treno se non si fossero ridotti i tempi di abbassamento delle sbarre ai passaggi a livello (in particolare quello di Bivio Barco).

f.c.