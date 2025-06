I sindaci dell’Unione in visita al polo scolastico. Confronto aperto su bullismo e disagio giovanile

I sindaci degli otto Comuni dell’Unione Bassa Reggiana hanno fatto visita nei giorni scorsi agli istituti scolastici superiori Russell e Carrara, a Guastalla, incontrando i dirigenti scolastici per comprendere meglio le esigenze del polo didattico e capire come poter costruire insieme delle nuove sinergie.

Con oltre 2.200 studenti distribuiti in 96 classi, questi due istituti rappresentano un punto di riferimento educativo per una vasta area: come dimostra l’oltre 20% degli iscritti che arriva dai territori del Basso Mantovano, segno della capacità attrattiva del polo scolastico pure al di fuori dei confini provinciali. Tra i temi da affrontare non mancano quelli legati al disagio giovanile, del bullismo, della violenza che sono sempre più diffusi tra i ragazzi. Oltre a svariati problemi emersi pure dal progetto di indagine tra gli studenti effettuato insieme al locale Rotary Club attraverso un lungo lavoro con esperti in materia, psicologi, medici e insegnanti. Problemi da affrontare con urgenza.

L’incontro si è concluso con l’impegno congiunto di continuare il dialogo in modo strutturato, creando un canale stabile di confronto tra i Comuni dell’Unione e gli istituti scolastici.