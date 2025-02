"I sindaci reggiani e parmigiani si riuniscano per dare un parere"

"È necessario che i sindaci della Val d’Enza reggiana e parmigiana, e dei territori limitrofi, si riuniscano e diano un definitivo parere politico sulla diga di Vetto. Sono loro i responsabili della salute dei cittadini, quindi anche della qualità dell’acqua potabile" Agronomo ed allevatore di Vacche rosse per la produzione del Parmigiano Reggiano, consigliere di minoranza nel cda della Bonifica dell’Emilia Centrale e ‘stakeholder’ nell’assemblea che sta elaborando il Contratto di Fiume per l’Enza, pro Diga senza se e senza ma: Luciano Catellani è netto. "Nelle acque di falda - dice - sono presenti Pfas, composti chimici dannosi, idrocarburi aromatici e nitrati, cancerogeni, individuati del 70% dei prelievi Iren, con concentrazioni di oltre 20 milligrammi per litro. La diga fornirebbe acqua pura per usi civili e per la filiera agroalimentare, oltre che per usi industriali e la produzione di energia idroelettrica. Chi si oppone alla diga è un utopista che immagina una Val d’Enza di ciclabili. A fronte dei cambiamenti climatici, all’uso dei pozzi e dell’acqua del Po per irrigare (inquinata e costosa da pompare a monte), bisogna scendere con i piedi a terra". Catellani ricalcola anche il quadro esigenziale che ritiene sottostimato: "Nell’Enza scorrono 300 milioni di metri cubi di acqua pulita all’anno, a fronte dei 70 milioni di mc di prelievi da falda di Iren per usi civili e le necessità dell’agricoltura, calcolate per difetto in 59 mln mc. Bisogna accelerare con la progettazione. Se si cominciasse oggi a costruirla, in 5 anni sarebbe fatta. Intanto si avrebbero 10 milioni di mc disponibili, derivati dallo sbarramento che va realizzato per deviare il torrente".

Catellani aggiunge: "Il DocFap è previsto per legge, ma le alternative progettuali all’invaso stanno cadendo...Inutilizzabili i pozzi delle industrie conserviere. Di cave da convertire in laghi di accumulo ce n’è solo 1 a Sant’Ilario… È inutile raccontarcela: la diga serve anche per garantire un flusso minimo di acque nell’Enza nei periodi di siccità". L’agronomo conclude: "Non è vero che la maggior parte della popolazione è contro la diga. Per redigere il contratto di fiume sono stati contattati 260 portatori di interesse: hanno aderito solo 66, di cui 39 tra Comuni e altri enti. E tra questi 66 non c’è una maggioranza verde. Davanti ai cambiamenti climatici bisogna essere concreti".

Francesca Chilloni