"I soldi sono un pretesto Non c’è voglia di fare"

"No dai, il discorso della spesa non si può ascoltare, è un pretesto non accoglibile. Ci sono manifestazioni di successo che si possono fare con cifre ben diverse dai 220mila euro che dice il sindaco".

Roberto Meglioli è il concittadino che portò al campovolo gli U2, che si inventò i concerti al Mirabello, che trasformò un capannone della fiera nel Lime, il teatro in cui si esibì anche il Coro dell’Armata Rossa. Un grande esperto di eventi e un uomo libero.

Meglioli, lei avrebbe organizzato qualcosa a Capodanno?

"Beh, a dir eil vero io una proposta l’ho anche fatta. Ma nessuno si è degnato di rispondermi".

Come?

"Sì, aveva scritto all’assessore alla cultura".

Cosa aveva suggerito?

"Un evento di assoluto rilievo, l’Orchestra Giovanile Toscanini Next e il tenore e chitarrista Federico Paciotti. L’idea era quella di eseguire le più famose arie d’opera, colonne sonore di grandi film eppoi, dopo mezzanotte, un carosello. Insomma, aprire l’anno con "Libiamo, libiamo...", l’opera che diventa popolare in piazza. Eppoi, dopo mezzanotte, samba e allegria pura".

E quanto sarebbe costata?

"Beh, col metro del sindaco almneno 240mila euro (ride, ndr), ma col mio 8090mila euro completa di allestimenti e protezione della piazza, montaggio e smontaggio del palcoscenico, impianti, promozione, tutto".

Dispiaciuto?

"Per la città. Capodanno è una festa per tutti, è l’occasione di stare insieme, di incontrarsi e di godere di un po’ di spensieratezza. La gioia che la pandemia ci aveva tolto. E la cosa bella è che la gente viene, perché la gente ha voglia di stare insieme".

Nelle altre città sono state fatte scelte diverse.

"Da noi ci sono molte incrostazioni nell’attività culturale. Non è possibile esprimere sintomi di novità o di freschezza".

Pensa alla fortunata ma troppo breve esperienza col suo Lime, alle fiere?

"Tutte le volte il tassista me lo ripete: ’allora, quando riapriamo il Lime?’ Per me è una pugnalata al cuore tutte le volte che me lo dicono. Ricordo l’esibizione del Coro dell’Armata Rossa, che inaugurò la sala. Il Coro aprì lo spettacolo con l’Inno di Mameli. Che emozione".

E la folla sterminata per gli U2, 25 anni fa, quando il campovolo era ancora un campovolo?

"Quel concerto degli U2 è diventato un mito. Di quel giorno ricordo il piacere enorme provato alla fine: non ci fu alcun tipo di inconveniente. Fu un momento di grande orgoglio, anche per la città".

Andrea Fiori