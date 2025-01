I successi di Bob Dylan

Musica dal vivo di qualità, stasera alle 21 a "La Galera", il locale situato in via Cavour, in centro storico a Correggio. Sul palco i protagonisti sono Keith Butler & The Judas, con un concerto che propone successi di Bob Dylan. Butler è colui che urlò "Judas" a Bob Dylan quando suonò alla Free Trade Hall di Manchester. Alla band emiliana sembrava giusto partire da qui. Non a caso il quartetto propone da tempo versioni dei pezzi dell’artista di Duluth in maniera devota ma irriverente, fedele allo spirito del grande artista, ma lontana dalla fredda e sterile riproposizione. Non c’è da stupirsi se le numerose reazioni positive ai loro live vengono da Dylanologi incalliti e da gente che magari Dylan non lo sopporta che pensa che "suonato così è un’altra cosa".

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0522-643088 oppure 342-7295058.