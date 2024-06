I suoi amici di La Spezia:: "L’addio sarà a Villa Minozzo"

La morte di Stefano Daveti di 63 anni, massacrato a bastonate nella propria abitazione di Morsiano, in comune di Villa Minozzo, dove si era ritirato per vivere una vita tranquilla e libera dallo stress, è un fatto drammatico inedito che ha scosso non solo la comunità appenninica, ma anche di La Spezia, la città d’oltre crinale dove ha vissuto con sua famiglia e dove vive tuttora il fratello Renzo che manifesta tutta la rabbia e il suo dolore per quanto accaduto tre giorni fa. "Ero convinto che in un piccolo paese di montagna come Morsiano – afferma addolorato Renzo – mio fratello avesse trovato la serenità di una vita libera a cui aspirava e invece ha trovato la morte. Quando ci penso non mi resta che piangere, confortato da molti amici miei e di mio fratello. Sui social tutti ricordano Stefano come un grande artista, il suo amico Jacopo Benassi, fotografo di fama internazionale, ha scritto un messaggio di ricordo di mio fratello, suo amico, davvero commovente. Al fotografo Benassi si uniscono tanti altri amici artisti che facevano parte della compagnia di Stefano, insieme manifestano la loro rabbia e tutto il dolore per la sua morte". Stefano viveva in un bella casa ricavata a suo piacimento dall’ex caseificio di Morsiano, non era un casolare abbandonato come qualcuno ingiustamente ha pensato. "Mio fratello non è stato ben accolto in paese fin dall’inizio – prosegue il fratello –, forse non è stato capito e per questo sono nati dei malintesi: Stefano era un artista e di certo non era violento. Non sappiamo ancora quando sarà possibile celebrare il funerale in quanto la salma, a disposizione della Magistratura reggiana, dovrà essere sottoposta a esame autoptico. Non appena avremo il nulla osta, saranno i suoi amici ad organizzare un funerale laico proprio a Villa Minozzo. Al momento non conosciamo i dettagli della cerimonia di commiato e in questo speriamo che il sindaco Sassi ci dia una mano dal punto di vista burocratico". A seguire, per conto del fratello Renzo, la dolorosa vicenda della morte di Stefano, ucciso barbaramente, sarà l’avvocato Andrea Lazzoni di Sarzana (La Spezia).

Settimo Baisi