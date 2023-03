I tassisti in trincea "Qui la situazione è più pericolosa tra le 22 e l’1 di notte"

"Quando il gatto non c’è, i topi ballano", dice Paolo Nora, di mestiere tassista, ieri mattina davanti alla stazione centrale di Reggio. L’episodio dell’accoltellamento ha riacceso i riflettori sull’allarme nella sicurezza nella zona. I tassisti sottolineano che il presidio delle forze dell’ordine, insediato dopo le loro recenti proteste, ha migliorato la situazione dell’ordine pubblico. Il problema - spiegano i tassisti - è che ci sono momenti in cui gli agenti devono allontanarsi per svolgere controlli in altre zone.

La protesta dei tassisti era esplosa dopo che un loro collega, nei primi giorni dell’anno, era stato aggredito proprio in piazzale Marconi da una persona che, con un pugno, gli aveva spaccato il vetro dell’auto. I tassisti avevano minacciato di abbandonare la posizione nelle ore notturne se non fossero stati tutelati dalle forze dell’ordine. "Gli agenti ci sono, c’è grande collaborazione, ci chiedono sempre come va e se abbiamo visto qualcosa - spiega Andrea Magnani, che con il suo mezzo offre anche il servizio notturno -. Questo è l’unico posteggio notturno in tutto il Comune, ci sono quattro taxi fino all’1.30 e poi tre fino alle 6". La situazione è più pericolosa, dice, tra le 22 e l’1, proprio la fascia in cui è successo il fattaccio, perché poi "i treni finiscono e alle 2 una guardia giurata chiude la stazione. La polizia è lì, anche perché vanno fatti uscire i clochard, poi di solito può andare perché non ci sono molte persone in zona".

Il suo collega Marco Clo chiarisce subito il punto: "Per risolvere e azzerare i crimini in questa zona, il presidio dovrebbe essere costante". Lui viene da Modena e, anche se non ci ha mai lavorato, sa "che anche quella stazione ha una situazione simile". Il problema dura da anni: "Non molto tempo fa un collega si è scattato qui una foto mostrando un articolo del 2004, raccontava lo stesso identico problema. Il miglioramento c’è stato, ma il sindaco non si rende conto che il problema persiste".

I tassisti sono soddisfatti dal punto di vista dell’attività lavorativa: "Di movimento ce n’è, la Mediopadana ha aggiunto molti clienti. Il nostro è un bel mestiere, a volte ci sono clienti simpatici e si può chiacchierare". Nora spiega: "Teoricamente noi siamo riparati, il problema è anche che c’è gente che, se non dai l’elemosina, può brontolare e diventare aggressiva". Magnani spiega: "Siamo come spettatori, perché la macchina ci protegge. Però di cose ne vediamo tante".

A quel punto i tassisti devono fare una scelta: molte volte chiamano la polizia, altre volte addirittura hanno il coraggio di intervenire in prima persona. Magnani lo ha fatto: "Una volta ho visto un ragazzo che stava rubando una bici, non ci ho pensato due volte: sono sceso e gli ho detto di smetterla, cos’altro potevo fare? Lui subito mi ha invitato, aggressivo, a farmi i fatti miei. Poi però ha lasciato perdere, quella bicicletta non l’ha più rubata".

Tommaso Vezzani