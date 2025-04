"I tedeschi non trovarono mai i bigliettini"

Flora Monti, che ora abita a San lazzaro, in provincia di Bologna, staffetta partigiana, alla soglia dei 94 anni, quel 25 aprile del 1945 c’era. E dal palco di Casa Cervi, a Gattatico per la Festa della Liberazione, ha portato la sua preziosa testimonianza.

"Un giorno ero dal sergente, che mi aveva chiesto se gli pulissi l’ufficio, c’era una radio, non ne avevo mai vista una, non sapevo come funzionasse allora mi lui mi ha detto: ’Te lo insegno io’. Ho imparato subito come funzionava. Quando si è giovani si impara alla svelta. Stavo facendo i lavori, avevo messo un canale dove si sentiva della musica e un bel momento sentii: ’Interrompiamo la trasmissione per dire una bella cosa. Vi devo dire che è finita la guerra’. Poi ripetono una seconda volta: ’Ritorno a dire e a ripetere: è finita la guerra’".

Momenti di felicità indicibile per Flora Monti: "Sono corsa ad avvisare i miei genitori e tutte le donne che erano lì con loro. È stata una cosa meravigliosa, un’emozione, che non si può dimenticare. Debbo aggiungere che la guerra è una cosa molto brutta, brutta forte, io la conosco e so cosa anche cosa vuol dire soffrire la fame, perché l’ho provata, è terribile".

Un momento di silenzio poi: "Come staffetta non ho mai cambiato nome. Avevo 13 anni, portavo i bigliettini dei partigiani nelle lunghe trecce, che poi raccoglievo anche a crocchio, me li metteva anche la mia mamma e non li ho mai letti, perché se mi avessero catturato, non avrei detto nulla non sapendo cosa vi fosse scritto. Mi hanno catturato due volte, le prime due sono suscita a gabolare i tedeschi, la terza no: mi hanno preso e spogliato, lasciata in mutande e canottiera, ma il biglietto non l’hanno trovato e io non ho parlato. I partigiani mi avevano detto: ’se non senti nulla vai, se, invece, senti rumore per terra, vuol dire che i tedeschi sono vicini’. Ho ascoltato mi sono buttata nel bosco vicino, non avevo sentito nulla e, invece, mi son trovata davanti due tedeschi e un fascista".

Flora conclude emozionata: "Tutti i giorni rischiavo la vita, avevo 13 anni quando facevo la staffetta. Poi sono arrivati gli americani e i partigiani sono andati giù dalle montagne verso Bologna. Oggi occorre lottare molto, i giovani lo debbono fare, debbono andare a votare, debbono capire quanto è costato avere questa libertà".

mgbo