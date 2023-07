I tentativi di reagire al dolore Oldani presenta ’Assenza sparsa’

La nostra società rimuove la morte, ma è in coma e non risponde più: questo è il tema, di cui non si parla pressoché mai, di grande novità e attualità, che viene affrontato e rappresentato nello spettacolo di stasera (21,30) al Festival di Resistenza di Casa Cervi, a Gattatico.

Pan Domu Teatro presenta ’Assenza sparsa’ di e con Luca Oldani, drammaturgo Jacopo Bottani. Si tratta di un progetto realizzato con il sostegno di Fondazione Policlinico Sant’Orsola Onlus di Bologna, una produzione Teatro della Caduta.

Lo spettacolo inizia in una sala d’attesa e si sviluppa come una non-storia fatta di tentativi comici, grotteschi, assurdi, ingenui, dubbiosi, disperati, di reagire al dolore, mentre intorno a chi c’è e aspetta in sala d’attesa, si sparge intanto un po’ di assenza. L’assenza di chi sembra dormire ma non dorme, di chi sembra morto ma è vivo, di chi vive come un morto.

Tutti sanno cosa sono la vita e la morte con le loro varie forme. Ma lo stato di quando la vita non è vita ma nemmeno morte, cos’è e come viene affrontato? Tutto aleggia ma richiede presenza e alla fine vitalità.

La serata sarà, come sempre, introdotta da Il Punto Critico con una performance di benvenuto agli spettacoli a cura di un gruppo di giovani artisti, guidati da Mariangela Dosi e Maurizio Bercini.

Al termine dello spettacolo seguirà invece la conversazione con il pubblico e gli artisti ’Degustando il teatro. Voci autorevoli incontrano la compagnia’, approfondimento dello spettacolo a cura di Mariagiuseppina Bo, docente e giornalista.

Si potranno degustare i prodotti della Latteria Sociale Cooperativa “La Grande” (Castelnovo Sotto-Re), con i vini di Cantine Riunite & CIV (Campegine, Re).

Durante la serata Casa Cervi rimane aperta ai visitatori ed è visitabile la mostra ’7 fotografi per Otello Sarzi’.