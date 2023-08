I terrazzamenti di Vetto studiati in Inghilterra

Una mattinata dedicata alla scoperta dei terrazzamenti storici di Vetto. L’appuntamento è sabato 19 agosto alle 9, al centro del paese, per parlare del paesaggio dei terrazzamenti che caratterizza questa zona appenninica. L’iniziativa è promossa dall’Osservatorio Locale del Paesaggio Appennino Reggiano dell’Unione Montana e dal Comune di Vetto, in collaborazione con Parchi Emilia Centrale e Riserva della Biosfera Unesco dell’Appennino Tosco Emiliano.

L’incontro permetterà ai partecipanti di immergersi in un paesaggio storico tra i più tradizionali e tipici delle aree montane, molto distante dall’immaginario collettivo che assimila i terrazzamenti ai tradizionali versanti liguri che si affacciano sul mare. Il paesaggio verrà prima vissuto attraverso una camminata esperienziale e successivamente raccontato da Filippo Brandolini, ricercatore alla Newcastle University (Newcastle upon Tyne, Regno Unito), Direttore Scientifico del progetto Historic Landscape and Soil Sustainability (Hilss) - Paesaggi storici e sostenibilità dei suoli, che da qualche anno si occupa direttamente dello studio del paesaggio di Vetto.

Una piccola porzione di territorio di Vetto è stata inserita sulla piattaforma della Creative Knowledge Foundation (ex International Traditional Knowledge Institute Foundation). I terrazzamenti di Vetto sono l’unico esempio della regione, riportato nella pubblicazione "Paesaggi terrazzati d’Italia. Eredità storiche e nuove prospettive", di Bonardi e Varotto.

Brandolini ha condotto una ricerca interdisciplinare di archeologia del paesaggio nell’Appennino reggiano con l’obiettivo di studiare l’origine dei terrazzamenti agricoli storici di Vetto. Lo studio, inoltre, ha permesso di valutare i potenziali benefici in termini di conservazione del suolo attraverso la reintroduzione di sistemi agricoli tradizionali, con l’auspicio di sviluppare strategie sostenibili per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico rurale, alla luce dei cambiamento climatici in atto. Il progetto Hilss è stato finanziato dall’European Research Council e riguarda lo studio delle relazioni tra sostenibilità e patrimonio paesaggistico, con riferimento alla perdita e al degrado del suolo. Le due aree pilota prese in considerazione, in regioni montuose storicamente e culturalmente simili in Europa, sono Vetto e Samos, in Galizia (Spagna).

Settimo Baisi