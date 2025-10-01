I tesori di San Quirino svelati al pubblico

In occasione dei 500 anni della dedicazione della Basilica di Correggio a San Quirino, avvenuta nel 1525 ad opera del vescovo Giovanni Maria Colonna, si celebra l’evento con un percorso speciale che unisce arte e memoria collettiva. Una visita guidata che condurrà alla scoperta non solo della Basilica, ma anche del suo prezioso Tesoro e della Torre civica. Le visite sabato 4 ottobre alle 21 e domenica alle 10,30, con partecipazione gratuita (prenotazioni: tel. 0522 691806 o con un messaggio via mail a museo@comune.correggio.re.it), per riscoprire i luoghi simbolo della storia locale e vivere da vicino il patrimonio di cinque secoli.

Si potrà accedere pure al Tesoro custodito nei locali della sagrestia: si tratta di una collezione, tra le più importanti in Emilia, che abbraccia oltre cinque secoli di storia. Tra i preziosi arredi e suppellettili liturgiche che la compongono spiccano il celebre Cofanetto eburneo con figure intagliate, narranti la storia di Susanna e i Vecchioni, il Braccio di san Quirino, reliquiario a forma di ostensorio contente la mascella del santo, donato dal principe Siro da Correggio, e molti altri. La Torre civica, adiacente alla Basilica, fu costruita nel XIV secolo come parte integrante delle fortificazioni del castello urbano, ora non più presente ed è oggi utilizzata come torre campanaria. Ospita una campana istoriata del 1709, il cosiddetto "Campanone".

La visita è resa possibile da Nucleo Beni culturali della Protezione Civile Icaro, Unità pastorale Beata Vergine delle Grazie e Arciconfraternita del Santissimo Sacramento.

Antonio Lecci