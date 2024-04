I tifosi accoglieranno i granata allo stadio: "Forza, conquistiamo insieme l’obiettivo"

Baraonda granata per spingere la ‘Regia’ verso la salvezza e poi chissà, magari anche un po’ più su, dove fino a poche settimane fa si faceva fatica ad immaginare di poter arrivare. Il ‘Gruppo Vandelli’ e le ‘Teste Quadre’ si sono organizzati per accogliere la squadra prima della partita e incitarla al massimo delle proprie possibilità. Con un comunicato congiunto, le due fazioni del tifo organizzato hanno dato appuntamento a tutti i cuori granata alle 14 davanti ai botteghini dello stadio.

È un’iniziativa che si ripete ormai da diversi anni, soprattutto nei momenti più significativi della stagione e quello di oggi potrebbe effettivamente esserlo. Con una vittoria sul Cittadella, infatti, la squadra di Nesta raggiungerebbe quella ‘quota 43’ che già da diverse settimane è stata inquadrata dal mister come il ‘porto sicuro’ in cui approdare per mantenere la categoria. Anche gli ultimi giocatori arrivati nel mese di gennaio potranno così toccare con mano il calore del pubblico di fede granata che, anche in trasferta, non manca mai di sostenere la squadra anche a centinaia di chilometri di distanza. Quello del tifo è quindi un patrimonio che a Reggio va conservato e alimentato e che, non è un mistero, può avere un forte appeal anche sulla scelta dei calciatori che - a parità di prospettive economiche e sportive - spesso scelgono di abbracciare il progetto granata anche per la passione che si vive in città e per l’immagine che uno stadio all’avanguardia come il ‘Città del Tricolore’ sa regalare a tutta l’organizzazione.

Francesco Pioppi