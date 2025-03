I tifosi biancorossi dovranno andare in curva. Via alla prevendita anche per il match con Milano

I tifosi reggiani potranno assistere al derby con la Virtus Bologna – in scaletta lunedì alle 19,45 alla Segafredo Arena - solo ed esclusivamente nel settore ‘ospiti’. È questo quello che emerge dopo la riunione del Gos da cui deriva la decisione che i residenti nella provincia di Reggio saranno ammessi in un unico settore, ovvero la ‘curva’. Si tratta di una limitazione che appare un po’ eccessiva e penalizzante anche perché nella partita di andata – giocata al PalaBigi – non si erano registrati scontri o incidenti e le uniche problematiche, a dire il vero, erano state create dagli ultras bianconeri che si erano resi protagonisti di alcuni atti vandalici (scritte offensive e ingiurie assortite) nei bagni degli ospiti del PalaBigi.

Parlando invece di gare interne, il prossimo scontro casalingo vedrà capitan Vitali (foto) e compagni ospitare al ‘PalaBigi’ i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano, con la palla a due che è prevista per le ore 19 di domenica 6 aprile. La prevendita per la sfida in questione è già attiva online sul circuito di ‘Vivaticket’, allo ‘StoRE’ biancorosso di piazza Prampolini (aperto martedì, venerdì e sabato oppure anche nella sede di Pallacanestro Reggiana di via Martiri della Bettola, ma solo al mattino (dalle 10 alle 13) dal lunedì al venerdì. I botteghini di via Guasco saranno invece operativi il giorno della partita a partire dalle 17,45.

f.p.