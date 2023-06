I tifosi nerazzurri a Istanbul "Ma a me è stato impedito Colpa della carta d’identità"

"Per tutti quei chilometri che ho fatto per te" cantano spesso i tifosi dell’Inter. Sono circa un milione, cinquecentocinquantaquattromila e seicento i metri che separano Reggio Emilia da Istanbul in linea d’aria, ma sono comunque decine i concittadini hanno deciso di seguire la squadra e affrontare fatiche e costi di questa odissea nerazzurra. È partito l’Inter Club ‘Giuseppe Meazza’, che ha sede presso ‘Reggio Sport’ in viale Timavo e ha portato nel Bosforo circa dieci membri; sono partiti gli avvocati Giuseppe Caldarola, Annalisa Bassi e Pasquale Muto, è partito anche Richy Sforzato, da solo, coraggiosamente.

"Istanbul è una città meravigliosa e l’atmosfera è unica, sole, mare e un’accoglienza stupenda. Sono Oriente e Occidente che si incontrano", sintetizza l’avvocato Caldarola. Poi ovviamente spunta il tifo: "Tutto questo ha un solo colore, neroazzurro, e siamo pronti per emozioni indescrivibili. È bellissimo che un evento calcistico possa riunire così tante persone".

Se gli avvocati hanno viaggiato in aereo, c’è chi per unirsi alla festa è stato pronto ad una vera e propria avventura: "Sono partito in aereo da Bergamo giovedì mattina – racconta Sforzato – e ho fatto scalo a Sofia. Lì ho dovuto passare tutta la giornata, per poi salire a mezzanotte e quaranta su un pullman che in dieci ore mi avrebbe portato a Istanbul". Dice di non aver avuto paura di fare tutto da solo: "Altroché, ho anche speso poco. Sono iscritto all’Inter Club ma avevo fiducia nella squadra e ho prenotato i biglietti addirittura a inizio aprile, dopo l’andata dei quarti, pagando meno di 200 euro per andata e ritorno. Quando sono salito sul pullman l’ho trovato pieno di tifosi dell’Inter e in città ci sono altri reggiani. Sono stati giorni bellissimi, venerdì abbiamo fatto festa tutti assieme e domenica farò il turista".

Tra le foto di questi giorni, ne mostra una con Materazzi. "Istanbul è la più grande città che io abbia mai visto. Qualsiasi posto ti chiede di camminare un’ora e per arrivare allo stadio dal centro serve un’ora e mezza di autobus, il traffico è assurdo".

C’è anche chi non ce l’ha fatta: a Tolmino Menozzi è stato impedito di partire. "Avevo il volo venerdì da Bologna. Tra prenotazione e primi controlli è andato tutto benissimo, poi proprio al momento di salire sull’aereo l’addetta della compagnia turca si è impuntata: la mia carta d’identità non andava bene, perché non è elettronica. Il personale dell’aeroporto si è attivato subito, mettendosi in contatto con la Turchia e dicendo che questi problemi non ci possono essere nell’area Schengen. In tutte le fasi la compagnia aveva accettato il documento cartaceo, che è in corso di validità, e il passaporto non serve se il soggiorno dura meno di 90 giorni. Però non c’è stato niente da fare, non hanno fatto partire né me né altri nella mia stessa condizione". Menozzi ci è rimasto male ("ho denunciato l’accaduto via Pec alla Farnesina e alla compagnia aerea) ma non si scoraggia: "Adesso sono come un pugile al tappeto, mi ci vorrà qualche giorno per realizzare e la partita ormai la sento molto meno. È grave che in Europa ci siano questi problemi, tanto più che nessuno ha costretto l’Uefa a organizzare la finale lì. Sia chiaro però: non è nulla di grave, mi hanno fermato quando ero ancora in Italia e le emergenze sono altre. Tra albergo e volo avevo speso 2.200 euro, sembra che la compagnia me ne rimborserà circa 800 e per gli altri non ho molte speranze, ma i soldi sono l’ultimo dei problemi. Comunque sono ottimista di carattere, spero di poter andare presto a visitare Istanbul con mia moglie".

Tommaso Vezzani