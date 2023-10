"I tombini sono intasati dalle foglie"

Diversi cittadini residenti o frequentatori della zona di viale Roma e viale Venturini, nel centro abitato di Brescello, segnalano pubblicamente la presenza di una massiccia quantità di foglie cadute dai tigli, che rischiano di bloccare il deflusso dell’acqua piovana verso i pozzetti di scolo in caso di forti precipitazioni, come quelle previste in queste ore anche per il territorio locale.

"Al di là del degrado di quella zona del centro, in un paese di vocazione turistica – dicono i cittadini, segnalando il problema – c’è il forte rischio di allagamenti di strade e di spazi privati in caso di forte pioggia, come è già capitato in passato. Crediamo che sia necessario un adeguato intervento di manutenzione e pulizia. Occorre una maggiore attenzione al problema, per evitare disagi e danni che potrebbero essere evitati".