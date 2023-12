I tortelli per ’mangiar di magro’. Ma così non è

Ormai siamo a Natale e come tradizione impone nella cena della vigilia si deve “mangiare di magro” e da sempre la nostra terra reggiana ci offre in questa occasione un alimento unico: i tortelli. Per dire il vero tale piatto tanto magro non è se si considerano i grassi presenti raffigurati dall’uovo nella pasta, il burro ed il parmigiano nel condimento. I componenti dei tortelli di regola sono preparati con uova, farina ed “erbette” (bieta o spinaci). Molti credono di cibarsi solo di tanta verdura, poco calorica, ma in realtà l’energia è notevole. La bieta di per sè non arriva a 20 calorie per etto e contiene sostanze benefiche come fibra alimentare, potassio, vit. C e A, ma sono gli altri ingredienti che fanno la differenza.

Stessa cosa se per la vigilia si scelgono i tortelli di zucca alla quale vengono aggiunti amaretti e parmigiano e meno spesso mostarda. Sembra che i tortelli fossero già conosciuti nel medioevo e nelle epoche successive divennero assai importanti soprattutto per i contadini in quanto con ingredienti molto semplici si riuscivano ad assicurare calorie e nutrimenti preziosi.

I tortelli rappresentano una tradizione indiscutibile che va gradevolmente rispettata ed il menu della vigilia di “magro”, anche se così non è, diventa un appuntamento conviviale e piacevole.