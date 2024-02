I trattori rombano: "Anche il lambrusco vittima di concorrenza sleale dall’estero"

Ci sono anche decine di agricoltori reggiani al presidio organizzato nel Bolognese, non distante dal casello autostradale a Castel San Pietro Terme, per protestare contro una situazione che gli operatori rurali italiani e non solo definiscono ormai "insostenibile".

Ieri mattina erano arrivati almeno trecento trattori da varie province dell’Emilia-Romagna. E altri se ne attendono anche oggi, per non meno di 5-600 mezzi da lavoro dell’agricoltura.

"Chiediamo innanzitutto la sovranità alimentare – dichiara Stefano Cucchi, agricoltore, titolare di un’azienda di coltivazione di vigneto con sede a Rio Saliceto, portavoce del gruppo reggiano – perché ci venga riconosciuto il prodotto che noi realizziamo, con tanta fatica e con le tante spese previste dalle normative in vigore. Occorre uscire da un sistema sballato. Bisogna contrastare ciò che arriva dall’estero, spesso prodotto senza seguire i disciplinari che noi, in Italia, siamo costretti a rispettare, per motivi di garanzia e sicurezza dei consumatori. Ma gli stessi procedimenti non vengono seguiti da produttori stranieri, che operano in Paesi dove non sono in vigore le stesse direttive. Non seguendo questi procedimenti, producono a costi molto più bassi. E ci fanno una concorrenza assolutamente sleale".

Cucchi segnala poi come l’aumento dei costi generali stia rischiando il fallimento di tante aziende rurali: "I costi sono aumentati in modo notevole, in particolare il gasolio, il concime e tutte le materie prime. Ma allo stesso modo non sono aumentati i prezzi con cui vendiamo i nostri prodotti. Mentre notiamo un forte ricarico sui prezzi di vendita del prodotto ai consumatori, con guadagno di chi commercia i nostri prodotti. Occorre una adeguata proporzione, che finora non stiamo vedendo. Noi continuiamo a registrare un calo dei nostri ricavi. Ma se andiamo in perdita, come facciamo a mantenere in piedi le nostre aziende?".

E aggiunge: "Per ora abbiamo intenzione di manifestare in modo pacifico, facendo sentire le nostre ragioni, cercando un dialogo diretto con la politica e con chi è al governo. Ma non abbiamo intenzione di fermarci. Chiediamo di ottenere dei risultati concreti in breve tempo, altrimenti agiremo in modo diverso, con maggiore decisione. Arriveremo presto anche ai palazzi di governo dell’Europa. Ci stiamo preparando per una grande manifestazione a Bruxelles, alla sede dell’Unione Europea. Siamo già in contatto diretto con i nostri colleghi dei vari Paesi d’Europa. Vogliamo essere pacifisti fino in fondo, ma chiediamo di essere ascoltati e aiutati a superare un momento difficile, che ci sta creando ostacoli di dimensioni sempre maggiori, difficili da superare".

Ieri mattina gli agricoltori reggiani partiti col proprio trattore, si sono uniti al blocco dell’ingresso del casello autostradale di Castel San Pietro sulla A14. Erano in centinaia ad essersi radunati lì, tra cui anche i rappresentanti imprenditori della nostra provincia.