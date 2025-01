I tre concerti di Baglioni rinviati. Ecco le date dei recuperi al Valli

Si svolgeranno nelle serate del 19 marzo, del 4 e 5 aprile, al teatro Valli a Reggio, i concerti di "Piano di volo" di Claudio Baglioni. Le date erano previste tra oggi e sabato, in città. Ma sono state rinviate per una indisposizione del cantautore romano. Su Vivaticket o alla biglietteria del Valli sono disponibili le informazioni sulla conferma dei biglietti o sulle eventuali modalità del rimborso.

Dopo il successo dei tour Solo e SoloBIS, Claudio Baglioni riprende il suo percorso concertistico assolo con "Piano di volo. SoloTRIS, il terzo nuovo capitolo dell’esperienza musicale dal vivo nei teatri. Un concerto-racconto del cantautore, unico protagonista sulla scena. Un’impresa innovativa, una trasvolata solitaria in cui l’interprete, il compositore, il musicista e l’intrattenitore s’incontrano tra musica e invenzione, parola e narrazione, storia e sperimentazione, rigore e improvvisazione.

Ogni brano è un tragitto, una rotta, un’andatura sorprendente. In questo "concerto ravvicinato del terzo tipo", classico e futuribile, nel medesimo istante, Claudio Baglioni condividerà, a stretto contatto con gli spettatori, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale, come a trovarsi e giocare in un popolato cortile a cielo coperto, nell’ineguagliabile scenario, segreto e magnificente, di grandi teatri italiani di tradizione. Con l’obiettivo di far vivere al pubblico un’avventura particolare e affascinante.

a.le.