"I tre milioni? Li abbiamo già spesi"

Alza lo sguardo al cielo, il Sindaco di Baiso, teme le precipitazioni, anche se le ultime piogge pare non abbiano rinvigorito la frana di Ca’ Lita, arrestata con uno straordinario lavoro di movimento terra in attesa dell’intervento risolutivo in programma per il 2024. Finalmente è stata sbloccata la prima tranche di finanziamento dello Stato grazie anche alla pressione del generale Figliuolo: 10 milioni di euro per gli interventi di ‘somma urgenza’ dei quali al comune di Baiso, per sua sventura, vengono assegnati quasi 3 milioni di euro. "Questi sono soldi già spesi–afferma il sindaco Fabrizio Corti senza troppo entusiasmo –. Soldi che le ditte che hanno lavorato per mesi sul movimento franoso, considerato uno dei più estesi a livello europeo, hanno anticipato. La notizia dello sblocco del finanziamento è positiva, adesso c’è l’ultimo passaggio burocratico tra la regione Emilia Romagna e la Protezione civile, speriamo sia una cosa veloce e che i soldi dovuti, arrivino in fretta. Vogliamo evitare che queste piccole aziende, che con i loro mezzi ci hanno messo l’anima per fermare la frana, vadano in crisi. Un impegno constatato di persona dal generale Figliuolo". Il movimento franoso, partito da Ca’ Lita e che ha interessato le località di Gevia, Lugo e Ponte Secchia, ha modificato la morfologia del versante Secchia del comune di Baiso a partire dalla frazione di Levizzano, compromettendo la viabilità comunale e provinciale. "Con la firma del protocollo d’intesa dovremmo ricevere circa 3.7 milioni di euro, dovuti per interventi si somma urgenza – aggiunge il sindaco Corti –, però non ci fermiamo qui. Questo è stato solo un intervento di contenimento della frana per salvare viabilità e case. Infatti i cittadini della zona si sono preoccupati durante le recenti piogge, per fortuna modeste, però la frana ha tenuto, non si è mosso nulla. E’ stato predisposto un progetto per un intervento risolutivo di tutta l’area in frana per un investimento di 3 milioni di euro. I lavori partiranno la prossima primavera e sarà un intervento risolutore importante per questo territorio e per la nostra gente che ringrazio per la collaborazione dimostrata in questi mesi. Ringrazio anche le istituzioni superiori per il loro sostegno, abbiamo bisogno della loro vicinanza e del loro impegno, perché il Comune di Baiso da solo non riesce risolvere questi problemi che sono di natura ambientale e si manifestano in dimensioni sempre più grave". Pesa sul comune di Baiso anche la chiusura della galleria di Casa Poggio per lavori di restauro e messa in sicurezza che si protrarranno per lungo tempo: gli abitanti della zona lamentano l’intenso traffico di mezzi pesanti lungo la via comunale di Debbia creando disagi e rischi. Il Sindaco chiede ai camionisti collaborazione ricordando che la variante per il traffico pesante, un po’ più lunga ma più sicura.è quella indicata dall’inizio lavori e cioè: da Cerredolo alla sp19 Cavola-Gatta, sp 9 Felina e statale 63, da Veggia-Sassuolo e sp 467R Pedemontana fino a Puianello.

Settimo Baisi