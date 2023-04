"I tre moschettieri" sul palco per il Mire

"I tre moschettieri", opera musicale di Giuseppe Spicuglia è stasera al Teatro Ariosto (con inizio alle 20), portata in scena dalla compagnia Il Cuore di Argante con gli arrangiamenti orchestrali curati da Giuseppe Cugno. Una serata benefica per CuraRe Onlus a sostegno del Mire – Maternità Infanzia. L’opera – una produzione originale – ha debuttato a Noto lo scorso 16 aprile. "Abbiamo pensato di creare, ispirandoci a un classico della letteratura, un’opera monumentale intensa e coinvolgente, ma al tempo stesso capace di parlare al cuore del pubblico – ha detto Giuseppe Spicuglia, regista, autore del testo e della musica. - Si tratta di un lavoro durato cinque anni". Le gesta de "I tre moschettieri" sono pressoché conosciute da tutti, ma in quest’opera vengono interamente ripensate. È Dumas in persona ad accompagnare il pubblico nella Parigi di Luigi XIII e di Richelieu. Una Parigi divisa tra il potere temporale e quello clericale, dallo scontro tra cattolici e ugonotti. Ed è dalla Guascogna che arriva D’Artagnan, che sogna ardentemente di diventare moschettiere e di conquistare la gloria "col dar sapiente di spada". Sarà invece travolto da intrighi, scandali e sotterfugi, ma potendo contare sempre sulla lealtà dei moschettieri. E soprattutto incontrerà la dolce Costanza. Le avventure di D’Artagnan e dei moschettieri sono accompagnate da una colonna sonora travolgente, che tiene inchiodati gli spettatori alla poltrona fino all’ultimo incrocio di spade. Al termine sarà lo stesso Dumas a indurre i protagonisti alla riflessione sul tema del forte che affligge il più debole, in ogni epoca. Posto unico 20 euro. Acquisto dei biglietti: Online su Vivaticket e biglietteria della Fondazione I Teatri.

Info: 0522 - 458854.

Stella Bonfrisco