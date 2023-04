"I treni elettrici sono una doppia vittoria Meno inquinamento e orari confermati"

Nuovi treni elettrici sulla Reggio-Sassuolo: confermato l’orario chiesto dalle famiglie. "E’ una doppia buona notizia – dice il sindaco Giuseppe Daviddi – quella che viene dal comune di Casalgrande per quel che riguarda il trasporto pubblico su rotaia. Giunti a conclusione i lavori, lunedì ci sarà l’esordio dei nuovi treni elettrici: un passo avanti a cui abbiamo creduto molto e sollecitato per diversi anni da convinti fautori della mobilità sostenibile. Si tratta di treni molto performanti che consentono, come da noi chiesto, l’inserimento a bordo di biciclette e monopattini". Per Daviddi la notizia è molto positiva anche per le famiglie degli studenti di Casalgrande che fanno i pendolari con Sassuolo: "Viene mantenuta – spiega il sindaco – la partenza delle 13.29 dalla stazione di Sassuolo. Un orario che era stato ottenuto al termine di un lungo confronto con Fer e rischiava di essere cancellato".

m. b.