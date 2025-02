I trionfi di Melissa Storchi tra diritto e poesia

Nel territorio bibbianese Melissa Storchi è nota a tutti per essere la giovane poetessa più promettente della sua generazione, ricevendo premi da giurie che comprendono membri illustri quali, per citarne uno, Alessandro Quasimodo, figlio del poeta Salvatore Quasimodo. Al di là di questa immagine pubblica però si nasconde una semplice e umile ragazza che fa delle passioni la sua vita. Tutto è iniziato quando Storchi, a poco più di dieci anni, si trova a scrivere una poesia come compito di scuola elementare, la Neria Secchi di Bibbiano, le sue insegnanti si dimostrano entusiaste e profondamente convinte di aver visto in lei un potenziale talento: "Non le ringrazierò mai abbastanza per essere state le mie più grandi sostenitrici dal giorno zero" dice Storchi.

Così Melissa comincia a dar sfogo alla sua fantasia e scrive tantissime poesie, che le valgono negli anni sempre più numerosi e prestigiosi premi e la grande opportunità di pubblicare ben 6 libri con il suo nome. Una volta terminato il liceo, decide di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza a Parma. Il diritto rappresenta per lei un modo per far emergere la sua attitudine ad aiutare l’altro, chiunque esso sia.

"Avere passioni diversificate e coltivarle tutte non significa contraddire la propria essenza – spiega – quanto piuttosto mettersi in gioco e dimostrarsi versatili in un mondo in cui è fondamentale esserlo". Allo stesso tempo, essendo una ragazza instancabile, da diversi mesi lavora stabilmente in una nota catena di articoli sportivi: "Questo lavoro mi permette non solo di avere una certa indipendenza economica, ma anche di coltivare un altro mio hobby, quello per l’escursionismo, le ferrate e la montagna in generale".

Oggi continua a scrivere nel tempo libero che riesce a ritagliarsi e spesso interviene in occasioni pubbliche: fa incontri con il circolo Arci di Barco, in cui legge poesie e commenta passi della Costituzione, ed è iscritta all’Anpi. Da diversi anni fa anche parte della giuria del concorso letterario “Poesie della memoria”, dopo aver vinto lei stessa la prima edizione, organizzato dalla Pro Loco di Bibbiano e rivolto alle classi terze della scuola media Alighieri di Bibbiano, per sensibilizzare i più giovani sull’importanza della Memoria.

Oltre a tutti questi impegni sociali e culturali, Melissa ha in fondo la consapevolezza di essere rimasta la stessa ragazza di sempre, senza aver mai trascurato ciò che ritiene più importante: i legami umani, i suoi affetti e le sue amicizie più care.

Arianna Zarrella