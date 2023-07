"I turisti non siano visti come polli da spennare"

"I turisti vanno accolti davvero e non devono essere considerati ‘polli’ da spennare". Massimiliano Lombardo, presidente della cooperativa Ballarò, nonché gestore dell’ostello della Ghiara dice la sua sulla speculazione dei prezzi delle strutture ricettive durante i mega eventi alla Rcf Arena Campovolo. "Reggio non ha una cultura turistica, però si candida per andare in questa direzione. Perciò, sia gli operatori turistici sia la popolazione devono maturare questa consapevolezza, anche per non avere una brutta nomea. I cittadini non possono sempre additare la classe dirigente del territorio, devono essere loro, in primo luogo, a cambiare atteggiamento e mentalità per renderla più aperta verso l’esterno". Non manca una riflessione anche rispetto al concerto di Harry Styles da poco concluso: "In occasione dell’evento, noi come ostello abbiamo deciso, in ogni caso, di mantenere le tariffe invariate rispetto alla quotidianità, dunque 25 euro a persona, compreso di parcheggio, colazione e via dicendo. Sapevamo che la gente sarebbe venuta numerosa a dormire da noi, e ci siamo attrezzati a dovere. Molti adolescenti sono arrivati nel cuore della notte, a concerto concluso, senza sapere dove dormire a causa dei prezzi elevatissimi di alcune strutture. Noi abbiamo garantito un’ampia area di accoglienza per questo gruppo di giovani che, senza quello spazio, probabilmente avrebbero dormito per strada. Li abbiamo fatti stare lì, permettendogli di usufruire di tutti i nostri servizi fino all’alba. Questo per dire che l’accoglienza non è un fatto speculativo. Se chiedo 500 euro a notte per una mia camera solo per intascarmi i soldi non faccio accoglienza, approfitto di una situazione di necessità. Tutto questo non è etico e accettabile per una città come Reggio che vuole investire sulla reputazione internazionale".

Lombardo conclude incalzando nuovamente e dicendo che "il problema dell’ospitalità selvaggia, abusiva, riguarda un po’ tutto il territorio nazionale, e anche AirBnB soprattutto. C’è scarsa vigilanza su questo genere di fenomeni e, sulla scorta di questa boscaglia impenetrabile dei B&b, il fenomeno dell’illegalità persiste e continua. Gli affittuari non emettono documenti fiscali, non denunciano gli ospiti alla polizia di stato, obbligo, peraltro, di tutte le strutture. Una serie di problematiche che vanno dell’evasione fiscale ai problemi di sicurezza sul territorio sono provocate da loro. Non è un problema solo di Reggio, ma possiamo incominciare a risolverlo proprio dalla nostra città se si vuole evitare un effetto boomerang: se pago 500 euro una stanza per una notte, allora non torno più in città".

Lorenzo Zamana