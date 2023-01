I vandali danneggiano alcune autovetture

Alcune autovetture, lasciate in sosta nella zona del lido Po di Gualtieri da visitatori della golena, sono state danneggiate da vandali con l’uso di grossi petardi. Almeno tre le vetture prese di mira. Al loro rientro, i proprietari si sono accorti dei danni. I petardi sono stati fatti esplodere dopo essere stati appoggiati sulla carrozzeria o sotto le vetture. Al momento della deflagrazione sono rimasti i segni alle auto. In un caso è stato necessario l’intervento del meccanico per consentire al proprietario di rincasare.