I vandali distruggono ancora i canestri L’ira dell’assessore

Vandali in azione – ancora una volta – all’ex Campo Tocci al Parco Cervi. "Li avevamo appena rimontati – tuona l’assessora allo Sport, Raffaella Curioni – Ogni volta che questo accade serve tempo ma soprattutto risorse pubbliche per ripristinare ciò che viene distrutto. Ci sono già telecamere che confido servano a trovare i responsabili. E ne installeremo altre a breve. Però ogni volta che ciò accade, che non si ha cura degli spazi comuni, è una sconfitta per tutti. Il rispetto è alla base della convivenza civile di una città. E sia chiaro: non è incuria del comune, ma atti di maleducazione e scempio di qualcuno che non aveva meglio da fare".