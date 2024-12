I vandali vogliono rovinare le feste. Tagliati i cavi delle luci di Natale

Danneggiate venerdì notte dai vandali le luminarie natalizie installate a Viano dai volontari della Proloco ‘Le Terre Matildiche’ in collaborazione con l’amministrazione comunale. Erano state attivate per la prima volta solamente da poche ore. I giovani dell’associazione avevano lavorato con grande impegno nel tratto di viale degli Alpini dove in diversi punti qualcuno ha tagliato i cavi dell’alimentazione della corrente. Sono stati rubati anche dei trasformatori. "Alle 4.30 – dicono dalla Proloco – di ritorno da una bella serata tra amici, arriviamo a Viano e tutto il viale è al buio. Controlliamo il contatore generale e il salvavita è abbassato. Lo tiriamo su, ma le luci non si accendono perché quasi tutti i cavi sono stati tagliati. Due settimane di lavoro sono state buttate".

I volontari ieri mattina, assieme al Comune, erano però già operativi per cercare di sistemare il danno e ripristinare le luminarie. "Così non si può andare avanti: siamo veramente delusi", dicono dalla Proloco. Colpite anche le luminarie, con le simili modalità, installate al ‘Bar del centro’. A Viano venerdì notte sono stati segnalati altri atti vandalici. Il sindaco Fabrizio Corti esprime il proprio sdegno per il grave raid: "Ho presentato denuncia ai carabinieri, informati subito del raid come anche la polizia locale. Ora c’è massima attenzione dopo questi episodi. Siamo amareggiati per quello che è successo ai danni della comunità. I volontari, assieme al Comune, avevano a lungo lavorato per attivare le luminarie. Ieri erano già tutti in azione per le operazioni di sistemazione". Pure l’assessore Matteo Guidetti ha condannato il gesto: "Un atto di bassezza assoluta".

Matteo Barca