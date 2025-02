I "Veri Eroi" del cantautore Brai. Domani esce il nuovo singolo

Esce domani, disponibile su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo "Veri Eroi" di Brai, cantante e compositore reggiano, che ha realizzato il nuovo brano insieme al produttore carpigiano Simone Severi.

Con un cantato simil-rap e una incisiva atmosfera rock-tenebrosa, Brai ha voluto dare un’impronta tetra e malinconica al suo brano, riuscendo comunque a rendere il prodotto orecchiabile per chi si cimenta con la sua musica per la prima volta. Le strofe lente e ridondanti, alternate a dei ritornelli virtuosi ed esplosivi, rendono questo nuovo singolo un connubio di generi difficilmente catalogabile, ma allo stesso tempo molto gradevole da ascoltare.

Il testo narra di un gruppo di topi umanoidi rivoluzionari che, dopo aver invaso la città e sconfitto il re, un tiranno i cui unici scopi erano il profitto e i propri privilegi, ridà pace e libertà ai cittadini. La piazza in tumulto insorge contro la "corona" fino a farla decadere. "Veri Eroi" suona come la rivincita dei più deboli in chiave rock, come un grido di rivalsa nel nome della libertà, come il tumulto energico dei più silenziosi.