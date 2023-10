"I vertici di Fer andrebbero rimossi"

"L’errore di Fer, che per quasi un anno ha fatto circolare sulle linee ferroviarie Reggio-Ciano, Reggio-Scandiano e Reggio-Guastalla, treni passeggeri elettrici senza le necessarie autorizzazioni, è evidente e la Regione, che partecipa Fer al 100%, avrebbe dovuto chiedere conto ai suoi vertici di quanto accaduto, al limite rimuoverli per aver dimostrato l’incapacità di gestire correttamente l’azienda. Invece, per una questione politica, la Regione chiude gli occhi davanti a questo fatto grave, ribandendo l’autonomia gestionale di Fer. Se questo fosse capitato a un gestore privato di un servizio dato in concessione, la Regione avrebbe agito diversamente chiedendo chiarimenti". Così il consigliere regionale della Lega, Gabriele Demonte, ha commentato la risposta della Giunta Bonaccini al question time, sottoscritto anche dalla consigliera Maura Catellani, discusso ieri in apertura dei lavori della Assemblea Regionale, dopo la denuncia sollevata dal sindaco di Bagnolo, uno dei comuni reggiani attraversati dalla linea Reggio-Guastalla da convogli elettrici messi in servizio senza autorizzazione. Delmonte e Catellani nel question time hanno ricordato come "i nuovi treni elettrici sulle linee ferroviarie locali reggiane, che dalla stazione di Reggio Emilia, portano a Ciano d’Enza, Guastalla e Sassuolo, sono stati inaugurati rispettivamente ad aprile 2022, settembre 2022 e aprile 2023. L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (Ansfisa) ha fornito una risposta circa la richiesta del sindaco sulle autorizzazioni concesse a Fer per l’attivazione della trazione elettrica sulle linee secondo cui le autorizzazioni solo arrivate solo il 21 luglio 2023 per le linee Reggio – Guastalla e Reggio – Sassuolo e il 24 Luglio 2023 per la linea Reggio – Ciano. Un quadro preoccupante – hanno accusato Delmonte e Catelani – perché questi convogli hanno viaggiato con passeggeri ignari". Il sottosegretario alla presidenza della Regione, Davide Baruffi, ha risposto per conto della Giunta Bonaccini chiarendo che si è sarebbe trattato di una diversa interpretazione amministrativa dei requisiti richiesti da Ansfisa per la concessione della autorizzazione all’esercizio da parte di Fer; le autorizzazioni sono poi state concesse.