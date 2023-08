I vicini di casa sollevati "Tipi poco raccomandabili"

"Non ho mai dato confidenza a quei due. Io stavo a casa mia, anzi, per la verità cercavo di tenermeli lontani, non ci parlavo mai". Il pensiero vola subito a lunedì sera, quando la polizia è arrivata in via Cristoforo Colombo, a Cadelbosco di Sopra, per arrestare i due nigeriani accusati dell’omicidio del 30enne connazionale Friday Endurance.

"Ho visto la volante e mi sono preoccupata – racconta una vicina di casa dei due presunti assassini –. Ora però sono tranquilla, è meglio così".

Chi vive qui preferisce rimanere nell’anonimato, la situazione è troppo delicata, e dopo un primo tentennamento si lascia andare a un respiro di sollievo. Il complesso di appartamenti si affaccia direttamente sulla strada, e il civico 71 ha due ingressi per altrettante abitazioni distinte: "Non erano dei tipi raccomandabili – dice un’altra donna, che abita proprio alla porta accanto –. Mio marito mi avvertiva spesso di stare lontano da loro, ma lo facevo già io da sola. Abbiamo dei figli piccoli, ci sembrava più sicuro non avere nulla a che fare con quei ragazzi".

Le vicine, anche loro di origine africana ma provenienti da Paesi diversi, si confrontano su quanto accaduto. Senza risultare, a onor del vero, troppo sorprese.

"Io non farei mai male neanche a una mosca, mi chiedo come si possa arrivare a tanto. Ringrazio lo Stato italiano e forze dell’ordine per essere intervenuti subito", è l’unica considerazione su quanto avvenuto a Modena domenica sera. Le due donne si fermano entrambe sul marciapiede, si conoscono. Una vive qui da tre anni, l’altra da circa due, ma a quanto riferiscono i ragazzi, uno 27 e l’altro 29 anni, si sono stabiliti in quell’appartamento solo da qualche mese.

Dai loro discorsi emerge che il rapporto di vicinato con i due indagati si è sempre limitato alla coesistenza, senza andare troppo nel personale. Appena più in là, lungo via Colombo, un altro residente di origine italiana conferma le loro impressioni.

"Quella casa mi ha dato l’idea di essere un po’ un porto di mare, come si suol dire. Tanto via vai, difficile sapere se fossero sempre le stesse persone e farsi un’idea precisa – riferisce –. Però non ho mai visto intervenire le forze dell’ordine per risse o altri episodi di violenza in genere, quello no. Almeno, per quello che ho visto io personalmente".

Il sindaco di Cadelbosco, Luigi Bellaria, commenta: "Ho piena fiducia nelle forze dell’ordine. Spero che si delinei l’accaduto al più presto e che i responsabili abbiano un processo e una condanna come prevedono le nostre leggi. La violenza, in qualsiasi sua forma, è sempre da codannare".

Giulia Beneventi