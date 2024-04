I vigili del fuoco liberano gli studenti

La lezione di educazione fisica di un gruppo di studenti delle superiori di Guastalla, ieri mattina si è arricchita di un fuori programma, con l’intervento dei vigili del fuoco della vicina caserma per aprire la porta di uno spogliatoio, dove i ragazzi erano rimasti chiusi per la rottura di una maniglia. L’intervento della squadra del 115 ha permesso agli studenti di poter uscire dai locali, evitando situazioni di possibile tensione. E’ accaduto verso le 10 di ieri nella struttura sportiva dell’anello di atletica, in via Sacco e Vanzetti a Guastalla, che viene usata al mattino anche per le lezioni e le attività di educazione fisica delle adiacenti scuole superiori. In pochi minuti i vigili del fuoco del locale distaccamento, davanti al gruppo incuriosito di studenti, sono riusciti ad aprire la porta rimasta bloccata.