I vigili del fuoco sul Cusna Si addestrano per le emergenze

Giornata di addestramento, sulle nevi dell’Appennino reggiano per il nucleo provinciale SAF (Speleo, Alpino e Fluviale) dei Vigili del Fuoco. Mercoledì, nell’ambito delle consuete attività di re-training operativo, alle pendici del monte Cusna si è svolto un addestramento su neve e ghiaccio al quale hanno preso parte preso parte 11 unità complessive del Comando tra vigili permanenti e volontari, questi ultimi appartenenti al distaccamento di Ventasso.

Nello specifico il personale si è addestrato per la movimentazione in ambiente con attrezzature da scialpinismo, sono state simulate manovre di autosoccorso in caso di valanga con utilizzo di Artva, pala e sonda e, per finire, situazioni di emergenza per le quali si rendono necessari ancoraggi di sicurezza.