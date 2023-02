"I vigili fanno benzina a 40 chilometri" Unione, in consiglio volano gli stracci

Sono volati stracci nel consiglio dell’Unione Val d’Enza che si è svolto martedì sera, con una acceso scontro tra il presidente Luca Ronzoni (sindaco Gattatico) e il capogruppo di FdI, Paolo Savina. Al centro della discussione l’interrogazione di Fratelli d’Italia sulle modalità con cui la Polizia locale rifornisce le auto di carburante e su come si intenda agire in futuro per evitare il problema. Dopo che ha chiuso il distributore Ip di Cavriago e che quello di Montecchio ha iniziato a funzionare solo con banconote, gli agenti sono infatti costretti a fare anche 40 km, recandosi fino a Parma o Cadelbosco. Ip è il marchio che, da regolare ricognizione, garantisce i migliori parametri qualità-prezzo. Per Ronzoni l’interrogazione è stata subdola e strumentale ad un attacco al nuovo comandante Davide Grazioli: "È ormai palese che il cambiamento auspicato e perseguito dal Comandante evidentemente non piace a qualcuno, considerati i molti tentativi di attaccarlo e delegittimarlo. Qualcuno intende forse, attraverso squallidi giochini e giochetti, riproporre una prassi già utilizzata nel recente passato da alcuni rappresentanti delle minoranze, di prestarsi a diffondere e amplificare attacchi". Savina oggi commenta di essere esterrefatto: "Ci pare di aver utilizzato frasi brevi e parole semplici, non capiamo davvero cosa possa aver causato un tale scollamento tra quanto richiesto e quanto risposto. Domande rivolte al Presidente, non al Comandante dato che non spetta certo a lui predisporre i bandi di gara, né rispondere alle interrogazioni". Il capogruppo quindi affonda: "Il Presidente sembrava aver colto fin da subito il senso della nostra interrogazione. Evidentemente, in un secondo tempo, qualche altra mano ha tirato le fila per gettare in pretestuosa polemica l’evidenza da noi sollevata" e la richiesta di chiarimenti è diventata (parole di Ronzoni) "un’interrogazione insensata, inutile, pretestuosa, costruita a partire da nulla più che voci non riscontrabili in nessuno degli atti compiuti dal Comandante". Savina aggiunge: "Al Comandante più che esprimere solidarietà per quanto avvenuto, auguriamo buona fortuna per l’ambiente in cui si troverà a dover lavorare, con la speranza che non gli tocchi più di fare da parafulmine per le inadeguatezze e incompetenze della parte politica della struttura per la quale lavora". Il capogruppo infine dice di non poter soprassedere sull’attacco "alla nostra credibilità e buona fede" e sul fatto che Ronzoni abbia dubitato che Fratelli d’Italia stia con il Comandante: "Se conoscesse la nostra storia queste domande avrebbe dovuto avere il pudore di trattenerle".

Francesca Chilloni

Nina Reverberi