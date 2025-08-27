I vignaioli si raccontano alle ’Notti del Lambrusco’

A Santa Vittoria di Gualtieri ci si prepara alle Notti del Lambrusco, dal 29 al 31 agosto e dal 5 al 7 settembre, a palazzo Greppi. E non mancano le novità.

Nella serata inaugurale, venerdì 29 agosto, l’evento sarà dedicato ai vignaioli e alle cantine di Lambrusco del territorio, con presenza di una trentina di realtà della zona. "Non sarà solo una festa ma un vero ’atto agricolo’ dove il vignaiolo – spiegano gli organizzatori del circolo Al Palazzo – racconta sé stesso, il suo lavoro, le innumerevoli sfumature del proprio vino". Alle 18,30 l’incontro con i produttori locali, seguito da degustazione di vini nel cortile del palazzo, oltre alla degustazione di cappelletti da passeggio, gnocco fritto, polenta fritta, salumi, e altro ancora.

Al primo piano del palazzo si potrà cenare all’Enoteca Osteria, con animazione affidata a un dj set musicale e ai Violini di Santa Vittoria. Nelle sere successive ci sarà la possibilità di cenare nel ristorante tradizionale all’interno della Sala del Popolo del palazzo oppure nell’Osteria del Mes al primo piano di palazzo Greppi nel loggiato. Ogni sera ci sarà musica dal vivo con gruppi musicali e dj set. Domenica 7 settembre il pranzo di chiusura della festa.

a.le.