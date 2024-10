I Vikings cedono alla corazzata Conversano. Casalgrande Padana, non basta il ‘deca’ di Iyamu

Stop esterno, come preventivato, per i Vikings Rubiera (0). I rossoblu rimediano la sesta sconfitta in altrettante gare di Serie A Gold maschile nel recupero di Conversano (12), corazzata pugliese che si impone 41-26 e sale così in testa alla classifica. Il risultato finale è bugiardo, soprattutto per quanto riguarda il primo tempo, chiuso sul 15 pari dopo che gli ospiti erano stati in vantaggio anche di 5 lunghezze; nella ripresa, tuttavia, a condannare gli uomini di Galluccio è il break di 11-1 tra 42’ e 52’, che segna un divario incolmabile tra le due contendenti. Nelle fila rubieresi il miglior realizzatore è De La Santa (6 centri), seguito a quota 5 da Giovanardi e Oleari. Sconfitta onorevole, in Serie A1 femminile, per la Casalgrande Padana (4): a Bressanone (8) le ceramiche, prive di Rossi, Alessia Artoni e Lusetti, cedono 27-22 contro un avversario d’alto rango dopo esser rimaste in scia fino al 10’ della ripresa, quando il tabellone recitava 20-19. Non basta l’ottima prova di Iyamu (foto), autrice di 10 centri, per centrare la seconda vittoria consecutiva dopo quella con Leno.