I Vikings nella tana dei campioni d’Italia

Ancora una "big" sul cammino dei Vikings Rubiera (7).

Dopo la sconfitta in volata rimediata in casa con Conversano, i rosso-blu viaggiano alla volta della Puglia per la sfida delle 19 con la Sidea Group Fasano (27), terza nella classifica di Serie A Gold maschile e campione d’Italia in carica, ancora in corsa per provare ad agganciare la prima piazza: un ostacolo improbo per De La Santa e compagni, che vantano una sola lunghezza di vantaggio sull’ultima piazza, e che nel girone di ritorno hanno collezionato cinque sconfitte in altrettanti match.

Sulla carta è un match impossibile per i rubieresi, che tuttavia devono dimostrare di aver ritrovato spirito ed energie dopo il cambio in panchina, senza indossare necessariamente i panni della vittima sacrificale: il fatto di non avere nulla da perdere potrebbe essere un vantaggio, anche se purtroppo l’organico non sarà ancora una volta al completo.

Nelle fila pugliesi il pericolo numero uno è Knezevic, secondo nella classifica cannonieri con 127 centri all’attivo; all’andata Fasano sbancò il PalaBursi col punteggio di 26-20.

In A Bronze maschile, la Modula Casalgrande (11) prova lo sgambetto alla capolista Bologna United (22) nella sfida in programma al PalaKeope, al cospetto di un avversario che in 12 giornate ha vinto 11 volte.

Il fanalino Marconi Jumpers (4), invece, gioca domani alle 15 sul campo del Derthona (6), penultimo, cercando di dare una svolta alla propria stagione, che finora ha avuto come unico squillo quello del derby d’andata.

Ferma, per il secondo fine settimana di fila, la Casalgrande Padana: la Serie A1 femminile, infatti, riprenderà sabato prossimo con la trasferta sul campo della battistrada Salerno, dopo gli impegni della nazionale italiana.

d.r.