I Vikings silurano Galluccio. Squadra affidata a Corradini

Avvicendamento in panchina a Rubiera, dove Luca Galluccio non è più l’allenatore dei Vikings, fanalino di coda del campionato di Serie A Gold maschile con una sola vittoria in 18 match disputati. A prendere il posto del tecnico parmense, tornato in estate alla guida dei rossoblù, ci sarà Matteo Corradini (foto), fino ad oggi al timone della seconda squadra rubierese che prende parte alla Serie B: in passato, per lui, una esperienza nel massimo campionato femminile alla guida di Casalgrande mentre il presente si chiama Chiaravalle, avversario domani in trasferta in un importante snodo salvezza.

"Consapevoli che l’attuale situazione di classifica non è certo tutta colpa del precedente allenatore ma di una somma di tanti errori anche da parte del club a cui si è cercato e si sta ancora cercando di porre rimedio, si è ritenuto di dare una scossa alla squadra e un segnale forte all’ambiente per cercare in questo ultimo terzo di stagione di ribaltare la situazione e traguardare una salvezza difficile ma non impossibile" fanno sapere dalla società.

Rubiera cambia dunque per il secondo anno di fila allenatore: lo scorso anno, a saltare fu Alessandro Fusina.